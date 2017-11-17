إعتبر الدولي الجزائري الأسبق، حاج عدلان، أنّ عودة المنتخب الوطني لسكة الإنتصارات، أهم من الأداء في الوقت الحالي.

وصرح حاج عدلان للإذاعة: “عودة المنتخب لسكة الإنتصارات يبقى أهم شيء، إضافة لأننا سجلنا 3 أهداف ولم نتلق أي هدف”.

وأضاف: “في السابق ضيعنا الكثير من تواريخ الفيفا، ومباراة إفريقيا الوسطى سمحت لنا بمشاهدة العديد من اللاعبين الذين عادوا للمنتخب”.

أما بخصوص أداء رفقاء القائد رياض محرز في هذه المباراة، والطريقة المعتمدة من طرف الناخب الوطني، أضاف حاج عدلان

“الأداء لم يكن كبيرا، رغم أن المنافس ليس من مستوانا، طريقة اللعب لم تكن واضحة، ينتظرنا الكثير من العمل”.