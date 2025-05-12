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الرياضة

حاج عدلان: “فزنا بثلاث نقاط أمام السياسي وربحنا لاعبين شبان”

بقلم كريم تيغرمت
حاج عدلان: “فزنا بثلاث نقاط أمام السياسي وربحنا لاعبين شبان”
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ثمّن الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، فوز فريقه بثنائية لهدف، أمام شباب قسنطينة، ومردود لاعبيهم الشبان.

وصرّح حاج عدلان، عقب هذا الفوز: “المباراة كانت صعبة، لكن لاعبينا أبدوا ردة فعل جيدة، وحققنا فوزا مستحقا”.

كما أضاف: “في مباراتنا ضد شباب قسنطينة فزنا بالمواجهة، كما ربحنا لاعبين شبان على غرار محروز، صافي، وبن معزوز، وخاصة الشاب مشيت”.

وتابع حاج عدلان: “أظن أن هذه المباراة يمكن اعتبارها معيارية بالنسبة لنا، خاصة في شوطها الثاني”.

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