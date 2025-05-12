حاج عدلان: “فزنا بثلاث نقاط أمام السياسي وربحنا لاعبين شبان”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، فوز فريقه بثنائية لهدف، أمام شباب قسنطينة، ومردود لاعبيهم الشبان.
وصرّح حاج عدلان، عقب هذا الفوز: “المباراة كانت صعبة، لكن لاعبينا أبدوا ردة فعل جيدة، وحققنا فوزا مستحقا”.
كما أضاف: “في مباراتنا ضد شباب قسنطينة فزنا بالمواجهة، كما ربحنا لاعبين شبان على غرار محروز، صافي، وبن معزوز، وخاصة الشاب مشيت”.
وتابع حاج عدلان: “أظن أن هذه المباراة يمكن اعتبارها معيارية بالنسبة لنا، خاصة في شوطها الثاني”.
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