حاج عدلان: “فوزنا مستحق وواجهنا صعوبات بسبب غياب الإنارة”

أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد العاصمة، طارق حاج عدلان، أحقية الفوز الذي حققه أمس السبت، الفريق أمام الجار أتليتيك بارادو، برسم الجولة الـ 3 من البطولة المحترفة.

وفي تصريحات أدلى بها عقب نهاية اللقاء بنتيجة 0-1. قال حاج عدلان: “الفوز مستحق، حينما ترى مجريات اللقاء، أتيحت لنا فرصا عديدة لم نسجلها أمام حارس جيد”.

قبل أن يضيف ذات المتحدث: “لكن على العموم الفوز مستحق مثلما قلت. أمام منافس لم نفز أمامه منذ فترة طويلة”.

وفي ختام تصريحاته، أبرز نجم الاتحاد السابق، أن الطاقم الفني للاتحاد وجد صعوبات كبيرة في توجيه اللاعبين خلال الدقائق الأخيرة. بسبب غياب الإنارة، وختم: “كان من الصعب أن تعمل في الظلام”.