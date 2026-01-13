حاج عدلان: “قانون منع المشاركين في “السوبر” من الانتقال مجحف”

ندد الناطق الرسمي باسم اتحاد العاصمة، طارق حاج عدلان، بقرار الرابطة المحترفة لكرة القدم، الرامي إلى منع كل لاعب يشارك في الكأس الممتازة من التنقل محليا، خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

ويرتقب أن يلتقي الاتحاد حامل لقب كأس الجزائر بالمولودية المتوجة بلقب البطولة. يوم السبت القادم، بملعب “نيلسون مانديلا” في الكأس “السوبر”.

وكانت الرابطة، قد أكدت مؤخرا، أنه لا يمكن لأي لاعب يتم ادراج اسمه في قائمة ناديه في ثمن نهائي كأس الجزائر أو “السوبر” من الانتقال إلى نادٍ محلي آخر، خلال فترة التحويلات الشتوية.

وعن هذا القرار، قال حاج عدلان، في الندوة الصحفية عقب التأهل أمس. على حساب اتحاد الحراش، إلى ربع نهائي الكأس: “بالنسبة لهذا القانون.. سمعنا أن كل من يكون في قائمة لقاءات الكأس والسوبر لن ينتقل”.

وواصل ذات المتحدث: “كأس الجزائر، و”السوبر” ليس كل الأندية معنية بها، خاصة “السوبر” الذي سيجمعنا بالمولودية.. هل يبدو هذا القرار أمرا عاديا؟”.

وختم حاج عدلان، الذي أكد أن الاتحاد لم يحسم بعد هوية الأسماء المسرحة عكس ما يتم الترويج له: “لو كانت كل الأندية معنية بـ”السوبر” والكأس، يمكن لك أن تعلن قرارا مماثلا”.