حاج عدلان: “كأس الجزائر تعتبر من أهداف اتحاد العاصمة لهذا الموسم”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الناطق الرئمي لفريق اتحاد العاصمة، حاج عدلان، بأن فريقه يضع منافسة كأس الجزائر، ضمن أبرز أهدافه للموسم الجاري.
وصرح حاج، عدلان، في حوار للضفخة الرسمية للاتحاد: “سعداء بتأهلنا للنهائي التاسع عشر لكأس الجمهورية في تاريخ الفريق”.
كما أضاف: “مررنا بمرحلة جد صعبة بعد اقصائنا من كأس الكونفيدرالية، والجميع رفع التحدي في لقاء الكأس، من أجل هذا التأهل الذي كان مستحق”.
وتابع هاج عدلان: “اتحاد العاصمة له علاقة قديمة مع منافسة الكأس، التي تعتبر أحد أهداف الفريق لهذا الموسم”.
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