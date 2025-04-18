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الرياضة

حاج عدلان: “كأس الجزائر تعتبر من أهداف اتحاد العاصمة لهذا الموسم”

بقلم كريم تيغرمت
حاج عدلان: “كأس الجزائر تعتبر من أهداف اتحاد العاصمة لهذا الموسم”
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أكد الناطق الرئمي لفريق اتحاد العاصمة، حاج عدلان، بأن فريقه يضع منافسة كأس الجزائر، ضمن أبرز أهدافه للموسم الجاري.

وصرح حاج، عدلان، في حوار للضفخة الرسمية للاتحاد: “سعداء بتأهلنا للنهائي التاسع عشر لكأس الجمهورية في تاريخ الفريق”.

كما أضاف: “مررنا بمرحلة جد صعبة بعد اقصائنا من كأس الكونفيدرالية، والجميع رفع التحدي في لقاء الكأس، من أجل هذا التأهل الذي كان مستحق”.

وتابع هاج عدلان: “اتحاد العاصمة له علاقة قديمة مع منافسة الكأس، التي تعتبر أحد أهداف الفريق لهذا الموسم”.

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