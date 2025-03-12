حاج عدلان: “كأس الجزائر من أهداف اتحاد العاصمة منذ بداية الموسم”

ثمّن الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، عن الفوز اتلأخير لفريقه أمام رائد القبة، لحساب كأس الجزائر، مؤكدا بأن هذه المنافسة من أهداف فريقه لهذا الموسم.

وصرح حاج عدلان، عقب فوزهم بهدف دون رد، أمام رائد القبة: “كنا نتوقع أن تكون مباراتنا أمام رائد القبة صعبة، كون مباريات الكأس دائما ما تكون كذلك”.

كما أضاف: “نحن خضنا هذه المباراة، من أجل تحقيق التأهل، وأشكر لاعبينا على المجهودات التي بذلوها من أجل ذلك”.

وتابع حاج عدلان: “علاقة اتحاد العاصمة، مع كأس الجمهورية، معروفة، وهي تعد من أهداف الفريق منذ انطلاق الموسم”.