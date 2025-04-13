حاج عدلان: “كأس الجزائر هدفنا ونعرف اتحاد الحراش جيدا”

أكد الناطق الرسمي لفريق اتحاد العاصمة، طارق حاج عدلان، بأن كأس الجزائر، تعتبر هدفا لفريقه في الموسم الكروي الجاري.

ويلتقي اتحاد العاصمة، بعد غدٍ الثلاثاء، باتحاد الحراش، بملعب 5 جويلية 62، في قمة واعدة، تندخل ضمن الدور نصف النهائي من منافسة الكأس.

ووصف حاج عدلان، في المنطقة المختلطة، التي برمجتها الإدارة، اليوم الأحد. على هامش الحصة التدريبية لرفقاء بن بوط، هذا الداربي بـ “المهم والهام” بالنظر إلى أنه جاء في دور متقدم وعلى بعد خطوة فقط من المباراة النهائية.

وأضاف ذات المتحدث: “الكأس هدف من أهداف اتحاد العاصمة.. نملك علاقة كبيرة من كأس الجزائر وهي هدف مسطر منذ بداية الموسم”.

ورغم تفاؤله بالعبور إلى النهائي، إلا أن حاج عدلان. أشاد بالمنافس اتحاد الحراش، قائلا: “ستكون مباراة كبيرة، ولن تكون سهلة أمام فريق نعرفه جيدا”.

وواصل: “اتحاد الحراش غني عن التعريف. تواجهنا سابقا في هذه المنافسة، اللقاء سيكون جميلا، بين فريقين يعرفان بعضهما البعض، ونحن واعون وجاهزون للمباراة”.

وختم حاج عدلان: “اتحاد الحراش، يمر بفترة جيدة. ويحتل المركز الأول نتمنى له الاستمرارية.. مباراة الكأس، مباراة رجال وجاهزون لرفع التحدي”.