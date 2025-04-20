حاج عدلان: “كانت تنقصنا الفعالية أمام شبيبة القبائل”

أرجع الناطق الرسمي لفريق اتحاد العاصمة، حاج عدلان، الهزيمة التي مُني بها فريقه ضد شبيبة القبائل، لافتقادهم الفعالية أمام المرمى.

وصرّح حاج عدلان، في هذا الخصوص: “التأهل الذي حققه فريقنا في كأس الجمهورية، حرر لاعبينا نوعا ما”.

كما أضاف: “فريقننا كان منظبطا فوق أرضية الميدان، وخلقنا عدة فرص تهديفية، لكن كانت تنقصنا الفعالية”.

وتابع حاج عدلان: “المنافس اعتمد استراتيجية محكمة لعدم تلقي الهزيمة، ونجحوا في صنع الفارق في الوقت القاتل”.