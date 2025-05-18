حاج عدلان: “كلّنا مسؤولون عن الوضعية الحالية لاتحاد العاصمة”

اعتبر الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، بأن الوضعية الحالية التي يعيشها فريقه، يتقاسم مسؤوليتها الجميع، من أول مسؤول في الفريق، إلى اللاعبين.

وصرّح حاج عدلان، عقب هزيمته الأخيرة أمام نادي بارادو: “كُلنا مسؤولون عن الوضعية الحالية للفريق”.

كما أوضح: “صحيح أن الفريق استهلك مدربيّن اثنين هذا الموسم، والثالث يشغل مهامه حاليا، والمسؤولية يتقاسمها الجميع من أول مسؤول، إلى آخر لاعب في الفريق”.

وتابع الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان: “لاعبونا مطالبون بمراجعة أنفسهم، وتحمل مسؤوليتهم تجاه أنصار الفريق”.