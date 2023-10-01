حاج عدلان: “مجبرون على تقديم مستوى عالي أمام الفتح الرباطي”

أبرز مساعد مدرب اتحاد العاصمة، الحاج عدلان، أهمية مباراتهم أمام الفتح الرباطي، والتي تحمل طابع الداربي.

وصرح حاج عدلان للصفحة الرسمية للاتحاد: “المباراة أما الفتح الرباطي، بطابع داربي، وتكمن أهميتها في ورقة التأهل”.

كما أضاف: “نحن حامل لقب كأس الكونفيدرالية، ما يجعلنا مجبرين على تقديم مستوى عالي، وضمان التأهل”.

وأردف: “الاتحاد أصبح يحتل مكانة مرموقة افريقيا بعد تتويجه بكأس الكاف، وكأس السوبر، وعلينا الدفاع عن هذه المكانة”.

وتابع الحاج عدلان: “كل طواقم الفريق، فنية، إدارية، وطبية، تسعى لوضع اللاعبين في أحسن الظروف، لتحقيق أحسن النتائج”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يستقبل سهرة اليوم الأحد، بملعب “ميلود هدفي”، الفتح الرباطي، في لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.