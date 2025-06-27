حاج عدلان: “موسم الاتحاد لم يكن في مستوى طموحات الإدارة والأنصار”

اعترف الناطق الرسمي لفريق اتحاد العاصمة، حاج عدلان، بأن الموسم المنقضي من البطولة المحترفة لم يكن في مستوى طموحات الإدارة، وأنصار الفريق.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال حاج عدلان: “الموسم المنقضي للبطولة، لم يكن في مستوى طموحات اتحاد العاصمة، سواء الإدارة، أو الأنصار”.

كما أضاف: “اتحاد العاصمة، يملك من أفضل تعداد الأندية الجزائرية هذا الموسم، لكن ربما تغيير الطاقم الفني أثر على نتائج الفريق”.

وتابع الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان: “نتمنى أن لا تتكر الأخطاء التي ارتكبناها في الموسم المنقضي، مستقبلا”.