حاج عدلان: “نسعى للتعاقد مع مدرب محلي على أمل التتويج بكأس الجزائر”

تحدث الناطق الرسمي اتحاد العاصمة، حاج عدلان، عن الوضع الحالي للفريق، مؤكدا سعيهم للتعاقد مع مدرب محلي، على أمل تتويجهم بكأس الجزائر في نهاية الموسم الجاري.

وصرح حاج هدلان، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “المدرب مرتبط بالنتائج، وللأسف باكيتا لم يحقق أفضل النتائج مع الاتحاد، ما أجبرنا على انهاء عقده”.

كما أضاف: “التغيير كان واجب في هذه المرحلة، أين تم اختبار سفيان بن خليفة، لتولي المهمة إلى غاية ايجاد مدرب آخر”.

وتابع حاج عدلان: “مسؤولي الفريق بصدد دراسة أسماء بعض المدربين المحليين، من أجل تولي تدريب الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري، على أمل التتويج بلقب كأس الجزائر”.