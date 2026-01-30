حاج عدلان: “نطمح للعودة بنتيجة ايجابية من مالي للحفاظ على الصدارة”

أكد المدرب المساعد لاتحادالعاصمة، حاج عدلان، عزمه رفقة اللاعبين على العودة بنتيجة ايجابية من مالي، في مواجهة فريق جوليبا، ضمن كأس الكونفيدرالية.

وصرح حاج عدلان، للإذاعة الوطنية: “سنلعب ضد فريق واجهنا قبل أسبوع، وحضرنا كما ينبغي لهذه المباراة”.

كما أضاف: “اللاعبون واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، لتمثيل اتحاد العاصمة أحسن تمثيل في هذه الخرجة”.

وتابع حاج عدلان: “نطمح لتقديم آداء في المستوى، والعودة بنتيجة ايجابية، بهدف المحافظة على مركزنا في صدارة المجموعة”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، ومضيفه جوليبا المالي، والمقررة يوم الأحد المقبل، تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.