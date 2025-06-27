حاج عدلان: “نهائي الكأس الذي سيجمعنا بشباب بلوزداد سيشهد منافسة جد حادة”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، بأن نهائي كأس الجزائر، الذي سيجمعهم بشباب بلوزداد، سيكون جد قوي، وسيشهد منافسة حادة بين الفريقين.
وقال حاج عدلان، في تصريح للإذاعة الوطنية: “نهائيات الكأس، التي جمعتنا سابقا بشباب بلوزداد، دائما كانت مباريات كبيرة”.
كما أضاف: “نهائي هذا الموسم سيكون أكثر تنافسي بين الفريقين، كون كل منا يبحث عن انقاذ موسمه من خلال التتويج بلقب كأس الجمهورية”.
وتابع حاج عدلان: “نتمنى أن يكون فريقنا في الموعد خلال نهائي كأس الجزائر، ضد شباب بلوزداد، من أجل التتويج بهذا اللقب”.
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