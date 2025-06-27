حاج عدلان: “نهائي كأس الجزائر فرصتنا لإنقاذ موسم الفريق”

تحدث الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، عن نهائي كأس الجزائر، الذي سيجمعهم بشباب بلوزداد، معتبرا إياه فرصتهم لإنقاذ موسم الفريق.

وصرّح حادج عدلان، للإذاعة الوطينة: “التحضير لنهائي كأس الجزائر يسير في ظروف عادية بالنسبة لفريقنا”.

وأضاف الناطق الرسمي للاتحاد: “نهائي الكأس يعَدُّ فرصة بالنسبة لنا لإنقاذ موسم الفريق، ونتمنى أن يكون التتويج من نصيبنا”.

وأردف: “نحن بصفتنا إدارة الفريق سنعمل على توفير أفضل الظروف للاعبين، والطاقم الفني، لضمان جاهزيتهم من جميع الجوانب يوم المباراة”.

وتابع حاج عدلان: “أدعو أنصار الاتحاد للحضور بقوة في هذا النهائي ودعم الفريق. كون ذلك سيمنح اللاعبين حافزا كبيرا، من أجل اهدائهم كأس الجزائر”.