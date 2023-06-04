حاج عدلان: “هذا أحسن تتويج بالنسبة لي”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر عضو الطاقم الفني لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، بأن تتويجهم أمس السبت، بكأس الكاف، هو أحسن تتويج بالنسبة له.
وصرح اللاعب الأسبق للاتحاد، والمسير الحالي، حاج عدلا، لتلفزيون “النهار”: “هذا التتويج هو الأحسن بالنسبة لي”.
كما أوضح: “فريقنا كان ينتظر هذا اللقب لأكثر من ثمانين سنة، والحمد لله على تمكننا من تحقيقه مع هذا الجيل”.
وتابع حاج عدلان: “الطاقم الفني وعلى رأسه عبد الحق بن شيخة، قام بعمل جبار، وكانت هناك مفاهمة كبيرة، ما جعلنا نحصد هذا التتويج”.
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