حاج عدلان: “هذا ما صنع الفارق في كلاسيكو العميد والشبيبة”

عدّد الدولي الجزائري السابق حاج عدلان، الأسباب التي سمحت لشبيبة القبائل، بالإطاحة بمولودية الجزائر، خلال مباراة الكلاسيكو.

وصرح حاج عدلان، للإذاعة الوطنية: “أعتقد أن خطاب المدربين هيبرت فيلود، وبيرنار كازوني، بين شوطي هذه المباراة، هو من صنع الفارق”.

وأضاف: ” حسب اعتقادي كازوني، أخطأ بإشراك بعض اللاعبين الذين كان من المقرر أن يغيبوا عن هذه المواجهة على غرار جابو، وإصابة عزي، وحراق، أخلطت أوراقه”.

وتابع حاج عدلان: “الشبيبة عرفت كيف تسير هذه المواجهة، خاصة وأنها كانت عازمة على عدم التعثر مجددا”.