حاج عدلان: “هذا ما صنع الفارق في كلاسيكو العميد والشبيبة”

الرياضة
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حاج عدلان: “هذا ما صنع الفارق في كلاسيكو العميد والشبيبة”
بقلم كريم.تيغرمت

عدّد الدولي الجزائري السابق حاج عدلان، الأسباب التي سمحت لشبيبة القبائل، بالإطاحة بمولودية الجزائر، خلال مباراة الكلاسيكو.

وصرح حاج عدلان، للإذاعة الوطنية: “أعتقد أن خطاب المدربين هيبرت فيلود، وبيرنار كازوني، بين شوطي هذه المباراة، هو من صنع الفارق”.

وأضاف: ” حسب اعتقادي كازوني، أخطأ بإشراك بعض اللاعبين الذين كان من المقرر أن يغيبوا عن هذه المواجهة على غرار جابو، وإصابة عزي، وحراق، أخلطت أوراقه”.

وتابع حاج عدلان: “الشبيبة عرفت كيف تسير هذه المواجهة، خاصة وأنها كانت عازمة على عدم التعثر مجددا”.


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