حاج عدلان: “هذه هي المهمة التي تنتظرني في اتحاد العاصمة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف اللاعب الأسبق، لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، عن المنصب الذي أوكل له في الفريق هذا الموسم، والمهمة التي تنتظره.
وصرح حاج عدلان، للإذاعة الوطنية: “وجدت مكانتي في الفريق بطريقة سلهة كون هناك عدة أسماء في الادارة، ومختلف الأطقم، سبق لي العمل معهم”.
كما أضاف: “مهمتي هي معاينة شبان الفريق في مختلف الأصناف، على أمل ايجاد الأسماء القادرة على الالتحاق بالفريق الأول مستقبلا”.
وتابع حاج عدلان: “سيكون علينا أيضا متابعة باقي اللاعبين الشبان عبرالتراب الوطني، بحثا عن المواهب الصاعدة بهدف ضمها للفريق”.
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