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الرياضة

حاج عدلان: “هذه هي المهمة التي تنتظرني في اتحاد العاصمة”

بقلم كريم تيغرمت
حاج عدلان: “هذه هي المهمة التي تنتظرني في اتحاد العاصمة”
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كشف اللاعب الأسبق، لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، عن المنصب الذي أوكل له في الفريق هذا الموسم، والمهمة التي تنتظره.

وصرح حاج عدلان، للإذاعة الوطنية: “وجدت مكانتي في الفريق بطريقة سلهة كون هناك عدة أسماء في الادارة، ومختلف الأطقم، سبق لي العمل معهم”.

كما أضاف: “مهمتي هي معاينة شبان الفريق في مختلف الأصناف، على أمل ايجاد الأسماء القادرة على الالتحاق بالفريق الأول مستقبلا”.

وتابع حاج عدلان: “سيكون علينا أيضا متابعة باقي اللاعبين الشبان عبرالتراب الوطني، بحثا عن المواهب الصاعدة بهدف ضمها للفريق”.

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