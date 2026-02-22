حاج عدلان يبرر سقوط “سوسطارة” المفاجئ أمام الساورة

تحسّر المدرب المؤقت لاتحاد العاصمة، طارق حاج عدلان، على الهزيمة المفاجئة التي مني بها الفريق مساء أمس السبت، على ضيف الضيف شبيبة الساورة.

وسقط “أبناء سوسطارة” بملعب 5 جويلية وأمام جماهيرهم بثنائية لهدف. برسم الجولة الـ 20 من البطولة المحترفة، بعدما انتهى الشوط الأول لصالح الساورة، بثنائية نظيفة.

وقال حاج عدلان، عن ذلك: “لم ننتظر هذا السيناريو، وارتكبنا خطأين في الشوط الأول كلفانا هدفين.. وشاهدنا الاتحاد بوجهين في اللقاء، ولكننا ارتكبنا أخطاء، وفي هذا المستوى “تغلط تخلص”.”

وفي ندوة صحفية نشطها بعد اللقاء، أبرز حاج عدلان. أن بعض اللاعبين لم يكونوا جاهزين بنسبة 100%، مشيدا في السياق ذاته، بالإضافة التي قدمها البدلاء مطلع الشوط الثاني.

وختم قائلا: “يصعب تجرع الهزيمة، بعد سلسلة من الانتصارات في كأس الكونفدرالية، ولكن سنحاول الاستدراك، خاصة وأننا نملك لقاءات متأخرة، نعيش دائما تحت الضغط، والهزيمة أمام الساورة رفعت من حدته”.