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حاج عدلان: “يجب شكر سعدي على قبوله مهمة إنتحارية”

الرياضة
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حاج عدلان: “يجب شكر سعدي على قبوله مهمة إنتحارية”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر اللاعب الدولي السابق حاج عدلان، أنّ مدرب شبيبة القبائل، نور الدين سعدي، قبل بمهمة إنتحارية، ويجب على الجميع شكره على ذلك.

وصرح حاج عدلان للإذاعة الوطنية: “نور الدين سعدي، قبل بمهمة انتحارية بتدريب فريق شبيبة القبائل، وهو في وضعيته الحالية”.

وأضاف: “لا أضن أن هناك مدرب له الجرأة على قبول مثل هذه المهمة في هذا الوقت بالذات، لذا يجب شكر سعدي على شجاعته”.

وتابع: “المدرب سعدي يملك خبرة كبيرة في التدريب، وتاريخ حافل، يجب تركه يعمل في هدوء، وتقديم الدعم اللازم له وللاعبين”.

وأردف: “سعدي وجد الفريق في وضعية صعبة جدا، رفض استغلال الفرصة بالتوقيع على عقد لمدة سنتين، مفضلا عقدا قصير المدى”.

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