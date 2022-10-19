حاج عدلان يكشف مشروعه الجديد رفقة “سوسطارة”

أبدى حاج عدلان سعادته الكبيرة بعودته إلى فريق اتحاد العاصمة من بوابة العمل في خلية الانتدابات و اكتشاف اللاعبين الموهوبين.

كما قال حاج عدلان خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء، :”أنا جد سعيد بالعودة إلى اتحاد العاصمة الذي اعتبره بيتي الثاني، قبلت بالمهمة لأن الأمور تغيّرت، و سأعمل المستحيل من أجل تقديم الإضافة المرجوة”.

وأضاف نجم سوسطارة سابقا “أملك نية في العمل رفقة الرئيس الذي أعرفه جيّدا وتربطني علاقة معه، سأتعامل مع لاعبين سابقين في خلية الانتدابات”.

كما ختم “سنعتمد على قاعدة التكوين، لأن الفريق معروف بأنه مدرسة تكوينية، وسنتمم مشروع الموسم الجاري الذي اعتبره ناجحا إلى حد الآن”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]