حاج عدلان ينفي الشائعات بخصوص مستقبل باكيتا مع الاتحاد
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة، حاج عدلان، عن مستقبل المدرب ماركوس باكيتا، مع الفريق، عقب الاقصاء من كأس الكونفيدرالية.
وصرح حاج عدلان، اليوم الخميس، للإذاعة الوطينة: “نتأسف كثيرا على الاقصاء من كأس الكونفيدرالية، وتضييعنا الشماركة للمرة الثالثة في الدور النصف نهائي”.
وبخصوص المدرب باكيتا، أوضح حاج عدلان: “ما تم تداوله بخصوص مستقبل المدرب باكيتا، مجرد شائعات”.
وتابع حاج عدلان: “باكيتا باق على رأس العارضة الفنية لاتحاد العاصمة، وسيشرف على الحصة التدريبية المقبلة للفريق، المقررة أمسية اليوم”.
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