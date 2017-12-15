حاج عدلان : “7 سنوات من الإحتراف.. كان يمكننا تكوين 3 أجيال لخلافة جيل محرز”

عبر اللاعب السابق لإتحاد العاصمة “حاج عدلان” عن دهشته لغياب أعضاء الرابطة، ورؤساء النوادي عن “السيمبوزيوم” الذي نظم مؤخرا.

وقال حاج عدلان لإذاعة “البهجة” صباح اليوم الجمعة: “غياب أعضاء الرابطة عن “السيمبوزيوم” ورؤوساء النوادي أمر محير للغاية”.

وأضاف: “وبعد ذلك يتحدثون عن مشاكل تحدث في الكرة الجزائرية ولأنديتهم، كان عليهم طرحها في السيمبوزيوم”.

وأبدى حاج عدلان تفاجئه من بعض الرؤوساء وبعض المسييرين، الذين أرادوا العودة إلى الهواة، مؤكدا أنهم يبحثون عن الحل الأسهل

فقال: “من يريد العودة إلى الهواة، يبحث عن الحل السهل فقط، علينا مواصلة الإحتراف بطريقة أخرى”.

وأضاف: “البعض قال 7 سنوات بركات عن الإحتراف؟..عفوا كان يمكننا تكوين 3 أجيال ليكون خير خلف لجيل محرز”.

وأردف: “صحيح أننا أخطئنا بالبداية بـ32 فريقا محترفا”.