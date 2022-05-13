حاج علي: “جاهزون لاستقبال الأنصار في الداربي العاصمي”

أكد مدير ملعب “5 جويلية”، حاج علي، وقوفهم على كل التحضيرات اللازمة لاستقبال الجماهير، في داربي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

وصرح حاج علي، للإذاعة الوطنية: “حضّرنا 50 ألف تذكرة لهذه المباراة، وفي حال توافد أعداد أكبر من المناصرين، جاهزون لاستقبالهم”.

كما أضاف: “عملية بيع التذاكر ستتم انطلاقا من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد، والدخول انطلاقا من الساعة الرابعة”.

يذكر أن داربي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، المقرر هذا الأحد، انطلاقا من الساعة (19:00)، يدخل ضمن الجولة الـ30 من البطولة.