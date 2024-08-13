إعــــلانات
الرياضة

حاج علي رئيسا جديدا لإتحاد واد سوف

بقلم عزبز طالبي
حاج علي رئيسا جديدا لإتحاد واد سوف
حاج علي
  • 92
  • 0

انعقدت الجمعية العامة الانتخابية للعهدة الأولمبية لفريق إتحاد واد سوف، اليوم الثلاثاء، بالمركز الترفيهي العلمي بالشط، التي صادق أعضائها بالأغلبية على تعيين محمد المكي حاج علي رئيسا جديدا.

وشهدت أشغال الجمعية حضور ممثل مديرية الشباب والرياضة إلى جانب المحضر القضائي، إلى جانب ذلك، افتتحت الأشغال بقراءة الفاتحة على روح الفقيد ابن النادي محمد الطاهر عيادي.

وكانت الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك، قد أعلنت عن خبر تعيين حاج علي رئيسا للنادي، وسط تفاؤل كبير من الأنصار عن إعادة الفريق إلى الواجهة وهو الذي شارك الموسم الماضي في القسم الأول، لكنه لم يفلح في التألق و البقاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more–

رابط دائم : https://nhar.tv/obtCl
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر