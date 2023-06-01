حاج علي: “ملعب “5 جويلية” في أتم جاهزيته لاحتضان نهائي كأس الكاف”

أكد مدير ملعب “5 جويلية” حاج علي، جاهزيتهم التامة لاحتضان نهائي كأس الكاف، الذي سيجمع اتحاد العاصمة، بالضيف يانغ أفريكانز التنزاني.

وصرح حاج علي، لتلفزيون “النهار”: “نحن جاهزون بنسبة 100%، من جميع الجوانب، تحسبا لنهائي كأس الكاف”

كما أضاف: “تم اتخاذ بعين الاعتبار كل التدابير التي فرضها مسؤولي الكاف، وأرضية الميدان تتواد في أفضل حلة”.

وتابع حاج علي: “نتمنى أن نعيش خلال هذا العرس، أول تتويج لاتحاد العاصمة على الساحة الإفريقية، ونحن هنا لمساعدة الجميع”.

يذكر أن مباراة العودة من نهائي كأس الكاف، والذي سيجمع اتحاد العاصمة بالضيف يونغ أفريكانز، مقرر يوم السبت المقبل بملعب “5 جويلية”.