حاج علي يرد على إدارة شباب بلوزداد

رد مدير ملعب “5 جويلية”، محمد حاج علي، على اتهامات إدارة شباب بلوزداد، بخصوص منع رئيس مجلس الإدارة من حضور مباراة العميد.

وقال حاج علي، في تصريحات لتلفزيون “النهار”: “لم نمنع مسؤولي شباب بلوزداد من المسجلين في القائمة الرسمية من حضور المباراة”.

كما أضاف: “أحد مسيري الشباب خلق الفوضى، بمحاولته حضور الاجتماع التقني للفريقين، رغم أن هذا ليس من حقه”.

وتابع حاج علي: “طبقنا القانون، وطالبنا من مسؤولي الشباب إظهار قائمة المعنيين بالحضور، وجميع من كان مسجلا فتحنا له الأبواب”.

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