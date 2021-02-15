حاج علي يوضح إمكانية إجراء مبارتي الشباب والمولودية في 5 جويلية

تحدث حاج علي مدير مركب (5 جويلية)، عن إمكانية احتضان الملعب، لمبارتي شباب بلوزداد، ومولودية الجزائر، ضمن رابطة أبطال افريقيا.

وصرح حاج علي، لتلفزيون “النهار“: “إجراء مبارتين في نفس اليوم، على أرضية ملعب 5 جويلية، يعني 4 حصص تدريبية متتالية، قبل الموعد الرسمي للمباراة”.

وأضاف: “في حال كان الجو جيد، والأجواء مشمسة، قد تتمكن أرضية الميدان من تحمل هذا العبئ، لكن في حال هطول الأمطار، ستتدهور أرضية الميدان”.

يذكر أن شباب بلوزداد، يستضيف صان داونز، ضمن رابطة الأبطال، يوم 23 فيفري على الساعة الـ14:00، وفي نفس اليوم على الساعة الـ20:00، يواجه العميد، ضيفه الترجي التونسي، لحساب ذات المنافسة.