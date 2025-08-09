حاج موسى أساسياً في افتتاحية الدوري الهولندي مع فينورد أمام بريدا

دخل الدولي الجزائري أنيس حاج موسى التشكيلة الأساسية لنادي فينورد روتردام في مواجهته أمام نادي بريدا، وذلك في إطار الجولة الأولى من الدوري الهولندي الممتاز لموسم 2025-2026، ليكتب بذلك أول ظهور رسمي له مع الفريق في المسابقة المحلية هذا الموسم.

وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لعمل جاد قام به اللاعب “صاحب اليسرى السحرية” منذ انضمامه إلى صفوف فينورد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث نال ثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب فان بيرسي الذي قرر الدفع به أساسيًا منذ صافرة البداية، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

وأبدى حاج موسى جاهزية بدنية وفنية لافتة خلال فترة التحضيرات الصيفية، وهو ما انعكس على أدائه في اللقاءات الودية السابقة، والمباراة الافتتاحية في منافسة تصفيات رابطة الأبطال أمام فينربخشة، الأمر الذي ساعده على اقتناص مكانه في التشكيلة الرسمية رغم المنافسة الشديدة داخل صفوف الفريق.

ويعوّل جمهور فينورد كثيرًا على حاج موسى في تنشيط الخط الأمامي وصناعة الفارق بفضل مهاراته الفنية وسرعته في التحول الهجومي.