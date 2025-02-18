حاج موسى أساسياً في مواجهة ميلان

سجل الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، حضوره ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه فينورد الهولندي، تحسبا لمواجهة ميلان الإيطالي، في إطار إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيحتضن المباراة ملعب سان سيرو، بداية من الساعة الـ18.45 بالتوقيت المحلي.

وقرر مدرب فينورد، باسكال بوسشارت، تجديد ثقته في الجناح الأيمن الجزائري، حاج موسى، بعد المستويات الراقية التي قدمها اللاعب مؤخرا.

فيما سيغيب الدولي الجزائري الآخر، رامز زروقي، عن هذه المواجهة بسبب الإصابة.

للإشارة، تفوق نادي فاينورد، ذهابا بنتيجة هدف دون رد. والفائز في مجموع المباراتين سيتأهل لدور الـ16 من منافسة رابطة الأبطال.