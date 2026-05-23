حاج موسى أول جزائري يفوز بجائزة لاعب الشهر في هولندا

تُوّج اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي فينورد روتردام، أنيس حاج موسى، بجائزة لاعب الشهر في الدوري الهولندي.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الهولندي مساء أمس الجمعة، عن اختيار لاعب “الخضر” الأفضل في “الايدريفيزي”، خلال شهر ماي الجاري.

كما أبرز المصدر ذاته، أن أنيس حاج موسى، أصبح أول لاعب جزائري يفوز بجائزة لاعب الشهر في تاريخ الدوري الهولندي.

وخلال شهر ماي الجاري، خاض الدولي الجزائري مع فريقه الهولندي 3 لقاءات سجل خلالها 3 أهداف. كما نجح في صنع 13 فرصة، وفقا لذات المصدر.

وجاء تتويج حاج موسى، بجائزة لاعب الشهر في هولندا، عشية التحاقه بتربص “الخضر” الذي سينطلق هذا الاثنين، استعدادا لمونديال 2026، والذي تتخلله مواجهتين وديتين. الأولى يوم الـ 3 جوان الداخل أمام هولندا، والثاني في الـ 10 من الشهر ذاته بأمريكا. أمام منتخب غير معني بالمشاركة في المحفل العالمي.