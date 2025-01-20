حاج موسى: “الدوري الإنجليزي الممتاز هو حلم كل لاعب”

كشف الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، لاعب نادي فينرود البلجيكي، حلمه في خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح حاج موسى، في حوار خاص لشبكة “بين سيورتس”: “البريميرليغ، بالنسبة لي هي حلم كل لاعب”.

كما أضاف: “هناك عدة أمور تميز البريمرليغ، لديه شغف كبير بكرة القدم، منها أن الأنصار يصنعون أجواء خيالية”.

وتابع حاج موسى: “أملك العديد من الأصدقاء الذين ينشطون في البريمرليغ، وحدثوني عن الأجواء الخرافية في مبارياتهم”.

يذكر أن أنيس حاج موسى، يقدم هذا الموسم مستويات كبيرة مع ناديع فينرود، ما جعله محل اهتمام عدة أندية كبيرة، منها أندية من البريمرليغ.