حاج موسى بديلاً ويساهم في فوز فاينورد أمام بنفيكا

شارك الجناح الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، اليوم الأربعاء، في فوز فريقه فاينورد أمام بنفيكا. في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأقحم مدرب فاينورد، براين بريسكس، اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى بديلاً عند الدقيقة الـ75 من المباراة.

ونال حاج موسى، علامة متوسطة بـ6.6 في هذا اللقاء (حسب مؤشر سوفاسكور للإحصائيات). فيما غاب اللاعب الجزائري الآخر في صفوف الفريق الهولندي، رامز زروقي، عن هذه المواجهة، واكتفى بمتابعتها من مقاعد البدلاء.

للإشارة، انتهت المباراة بين بنفيكا وفاينورد بفوز النادي الهولندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.