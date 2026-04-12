حاج موسى حاسم في مواجهة فينورد ونيميخين

قاد اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، ناديه فينورد روتردام، لانهاء الشوط الأول من مواجهته اليوم الأحد، للمضيف نيميخين، متقدما في النتيجة بهدف يتيم.

وتألق لاعب “الخضر” بـ “أسيست”، في المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الهولندي. والتي عرفت عودته إلى المشاركة بعد غياب لأزيد من 3 أسابيع بسبب إصابة في الفخذ.

ونجح حاج موسى، في تقديم تمريرة حاسمة من ركنية عند الدقيقة الـ 18، نحو زميله الياباني، أياسي أويدا.

وعزز بذلك، الدولي الجزائري، الذي ضيع تربص مارس الأخير، بسبب الإصابة، أرقامه في الموسم الحالي. بعدما وصل إلى المساهمة التهديفية الـ 17. بواقع 11 هدفا و6 تمريرات حاسمة في مباراته رقم 35 مع فينورد، في مختلف المسابقات.