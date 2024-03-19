حاج موسى :”حققت حلمي بحمل قميص المنتخب الوطني”

أكد مهاجم المنتخب الوطني انيس حاج موسى استعداده لتقديم الإضافة المرجوة منه من قبل المتتبعين لمشواره الكروي ولأول استدعاء لله للمنتخب الوطني.

وقال انيس حاج موسى في تصريحه خلال المنطقة المختلطة “سعيد جدا. كان حلمي تمثيل المنتخب الأول منذ الصغر، سأعمل ما في وسعي من أجل تقديم واجبي.

وأضاف مهاجم الخضر “أريد تقديم مستويات كبيرة مع فريقي”.

كما ختم حاج موسى في حديث عن مقارنته بالدولي الجزائري رياض محرز “صحيح يكلموني أني أشبه رياض محرز في طريقة لعبي، لكن أريد اللعب بطريقتي الخاصة وأسعى للذهاب بعيدا”.