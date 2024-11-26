حاج موسى رجل المباراة أمام مانشستر سيتي

نال الدولي الجزائري لنادي فاينورد الهولندي، أنيس حاج موسى، جائزة رجل المباراة، أمام مانشستر سيتي في إطار مواجهة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتألق اللاعب الجزائري، حاج موسى، في هذه المواجهة، وقاد فاينورد لفرض التعادل أمام المان سيتي بملعب الاتحاد. بتسجيله هدفا وتقديمه تمريرة مفتاحية أسفرت عن هدف في اللقاء، أنقذ بهما فريقه من الخسارة بعدما كان متأخرا في النتيجة بثلاثية دون رد.

وكان لاعب الخضر سجل هدفين أمام كل من هيرنفينين وألميري سيتي في الدوري الهولندي، بالإضافة إلى هدف في مرمى رابيد سالزبورغ في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وشارك حاج موسى، أساسيا في هذه المواجهة وفي كامل أطوارها، وتمكن من تسجيل هدف في الدقيقة الـ75. بعدما كان فريقه متأخرا في النتيجة بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يضيف زميله جيمينيز، الهدف الثاني لصالح الفريق الهولندي، في الدقيقة الـ82، ويعادل دافيد هانكو في الدقيقة الـ89 من المواجهة لصالح النادي الهولندي.