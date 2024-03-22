حاج موسى :”سعيد بالفوز ومهمتنا ستكون أقل صعوبة أمام جنوب إفريقيا”

أبدى الوافد الجديد للمنتخب الوطني أنيس حاج موسى سعادته الكبيرة بتحقيق انطلاقة جيدة رفقة الكتيبة الوطنية بفوز أمام منتخب بوليفيا بثلاثية مقابل اثنين.

وقال أنيس حاج موسى في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة “سعيد جدا بتمثيل الجزائر و سعيد جدا باللعب أمام أنصار بلادي”.

كما أضاف مهاجم الخضر الذي دخل بديلا في الشوط الثاني “المباراة ستكون سهلة بعض الشيء أمام جنوب إفريقيا بالنظر إلى المباراة التي لعبنا أمام بوليفيا الذين يملكون إمكانيات بدنية كبيرة”.

وأردف مهاجم فيتيس ارنهايم “ملعب نيلسون مانديلا، سنلعب به بنفس التشكيلة و أضن أننا سنقدم مباراة جيدة، فخور بحمل قميص المنتخب الوطني بنجمتين، عائلتي شاهدتني”

كما ختم في حديثه عن أصوله “أصولي من الجزائر العاصمة و بالضبط الرايس حميدو”.