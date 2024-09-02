حاج موسى: “سنجعل الجزائريين فخورين بنا”

أبدى الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، ثقته في قدرة الخضر، على حصد 6 نقاط، في الجولتين الأولى والثانية، من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح حاج موسى، في تصريحات من مطار هواري بومدين، اليوم الاثنين. فور وصوله للدخول في تربص الخضر، الذي تتخلله مواجهتين أمام غينيا الاستوائية وليبيريا. بأن الهدف هو جلب النقاط إلى داخل الديار.

كما أشار لاعب فينورد روتردام الهولندي، إلى أنه لا يعرف منافس الخضر القادم غينيا الاستوائية، مضيفا: “لكن سنشاهد فيديوهات ونلعب المباراة بأفضل طريقة”.

أما بخصوص المنافسة على مناصب أساسية في تشكيلة فلاديمير بيتكوفيتش. رد حاج موسى: “كرة القدم هي هكذا !”

قبل أن يوجه في الختام رسالة إلى الجمهور الجزائري، وقال: “سنجعلكم فخورين، وسنقدم كل شيء من أجل الجزائر”.