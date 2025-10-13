حاج موسى: “سنخوض مواجهة أوغندا بهدف تحقيق الفوز”

أكد الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة ضد منتخب أوغندا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وصرّح حاج موسى، اليوم الإثنين، في المنطقة المختلطة للمنتخب الوطني، من ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو: “نحن جد سعداء باللعب مجددا هنا بتيزي وزو”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “نهدف الفوز في مواجهة أوغندا، وحصد النقاط الثلاث، خاصة وأن هذه المباراة تلعب على ميداننا”.

وتابع جوان حجام: “ندرك أن الأنصار جد متحمسين لهذه المباراة، ونحن سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا من أجل اسعادهم”.