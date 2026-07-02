حاج موسى: “سنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ أبعد حد في كأس العالم”

أبدى الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، عزمه رفقة عناصر المنتخب الوطني، على بلوغ أبعد حد في كأس العالم 2026، الجارية بأمريكا.

وصرح حاج موسى، خلال المنطقة المختلطة، التي تسبق مباراتهم ضد منتخب سويسرا، لحساب الدور الـ32 من كأس العالم: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا، من أجل بلوغ أبعد حد”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “عندما تبلغ هذا الدور من كأس العالم، رفقة منتخب بلدك، تشعر بضغط ايجابي، أكثر من أي شيء آخر”.

وتابع أنيس حاج موسى: “هدفنا هو ضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم، بأي طريقة كانت”.