حاج موسى: “سنواجه منتخبين محترمين وأتطلع لتقديم الأفضل”

عبّر اللاعب الدولي الجزائري، أنيس الحاج موسى، عن سعادته الكبيرة بوجوده ضمن صفوف المنتخب الوطني تحسبا للمواجهتين الوديتين المرتقبتين أمام منتخبي رواندا والسويد.

وذلك يومي 5 و10 جوان الجاري، تحسبا للإاستحقاقات القادمة، أبرزها تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد حاج موسى أن تمثيل الجزائر يظل شرفًا ومسؤولية يعتز بها في كل مناسبة. وفي تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب، اليوم الأربعاء، عقب التحاقه بتربص “الخضر”، قال حاج موسى: “سعيد جدا بوجودي مع المنتخب الوطني، وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي خلال هذا التربص. خاصة وأننا سنواجه منتخبين محترمين في رواندا والسويد. وهي فرصة للتحضير الجيد لما هو قادم”.

وبخصوص موسمه مع نادي فاينورد الهولندي، اعترف النجم الجزائري بأنه كان بإمكانه تقديم مردود أفضل، موضحًا: “صحيح، كان بإمكاني تقديم موسم أقوى على المستوى الفردي. لكنني أعرف بأن هناك فترات صعود وهبوط في مشوار أي لاعب، وسأعمل على تصحيح ذلك الموسم المقبل”.

أما عن إمكانية تغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة، أوضح حاج موسى أن الأمور متروكة لوكيل أعماله. مشددًا على التزامه الكامل مع فريقه الحالي: “لدي وكيل أعمال يتكفل بهذه الجوانب. وأنا حاليًا لاعب في صفوف فاينورد. وتركيزي منصب على إنهاء التزاماتي بشكل احترافي”.

يذكر أن حاج موسى يعد من الأسماء التي يعول عليها الطاقم الفني لـ”الخضر” في المرحلة المقبلة. لما يمتلكه من إمكانيات فنية كبيرة وخبرة أوروبية مهمة قد تفيد المنتخب في المنافسات الرسمية القادمة.