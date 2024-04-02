حاج موسى سيكشف عن وجهته المقبلة قريبا
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أمس الإثنين، أن الجناح الجزائري الناشط في صفوف نادي فيتيس أرنهيم الهولندي أنيس الحاج موسى، سيحسم مستقبله قريبا.
وحسب ماكشفه الصحفي SANTI AOUNA بموقع “فووت ميركاتو”، فإن اللاعب حاج موسى سيختار وجهته المستقبلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد المصدر، أنه يوجد ناديان حاليًا في ذهن اللاعب ويركز عليهما، وهما فينورد روتردام وأياكس أمستردام.
🚨🟡⚫️🇩🇿 #Eredevisie |
⏳️Anis Hadj Moussa will choose his future destination in the next few days.
➡️ Two clubs are currently in pole position in his mind: Feyenoord Rotterdam and Ajax Amsterdam ❗️ https://t.co/UpOdG6RJsM pic.twitter.com/s4jNOONZqZ
— Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 1, 2024
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