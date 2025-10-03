حاج موسى ضمن التشكيلة الأغلى في الدوري الهولندي

أصدرت منصة “ترانسفير ماركت”، اليوم الجمعة، تحديثها الجديد لقيم اللاعبين في الدوري الهولندي “الإيريديفيزي”، والذي شهد بروز اسم الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، ضمن التشكيلة الأغلى بعد الارتفاع اللافت في قيمته السوقية.

فقد ارتفعت القيمة السوقية للجناح الجزائري بمقدار 6 ملايين يورو لتستقر عند 20 مليون يورو، مع بداية الموسم الكروي، ما جعله أحد أبرز نجوم فريقه فاينورد روتردام، وأحد العناصر الأكثر قيمة في التشكيلة المثالية للدوري.

ويأتي هذا التطور ليعكس الأداء الكبير الذي يقدمه موسى منذ بداية الموسم، حيث برز بمهاراته الهجومية وسرعته الكبيرة في الرواق الأيمن، إضافة إلى مساهماته الحاسمة سواء بتسجيل الأهداف أو صناعة الفرص.

انضمام حاج موسى إلى قائمة “Most Valuable XI” في هولندا يؤكد مرة أخرى المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها اللاعب على المستوى الأوروبي، كما يرفع من سقف التطلعات بخصوص مستقبله، سواء مع فريقه الحالي أو من خلال اهتمام أندية أوروبية كبرى بخدماته.