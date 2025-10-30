حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية للدوري الهولندي

حلّ الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، لاعب نادي فاينورد روتردام، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الهولندي لشهر أكتوبر، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الجولة الماضية.

وجاء هذا التتويج بعد تألقه اللافت مع فريقه، إذ ساهم في خمس مناسبات تهديفية بتسجيله أربعة أهداف وتمريره حاسمة في تسع مباريات خاضها منذ بداية الموسم.

ويعكس هذا الاختيار المكانة التي أصبح يحتلها حاج موسى، في تشكيلة فاينورد التي بات أحد أبرز عناصرها الهجومية بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على التسجيل وصناعة اللعب تحت إشراف المدرب روبن فان بيرسي.

ويواصل النجم الجزائري تقديم مستويات قوية في الدوري الهولندي، مؤكدا تطوره الكبير وثقة الجهاز الفني فيه رغم بعض الملاحظات المتعلقة بالاندفاع الزائد في بعض المواقف.