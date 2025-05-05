حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية للدوري الهولندي

حظي الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، بالإعتراف في هولندا، نظير تألقه في المباراة الأخيرة مع ناديه فينرود.

وأخنير حاج موسى، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ31 من الدوري الهولندي الممتاز، نظزير آدائه في مباراتهم الأخيرة ضد فريق هيراكليس.

وجاء اختبار الدولي الجزائري ضمن هذه التشكيلة المثالية، نظير مساهمته بعدفين، في الفوز الذي حققع ناديع فينرود على حساب هيراكليس.

يذكر أن أنيس حاج موسى، شارك هذا الموسم في 27 مباراة مع ناديه فينرود، سجل خلالها 8 أهداف، ومنح ثلاثة تمريرات حاسمة.