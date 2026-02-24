حاج موسى ضمن تشكيلة الأسبوع في هولندا

اختير اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة، بالدوري الهولندي.

ونشر موقع “سوفاسكور” تشكيلة الجولة الـ 24 من “الإريديفيزي”، والتي عرفت تواجدا متوقعا لنجم فينورد روتردام، أنيس حاج موسى.

وتحصل لاعب “الخضر” على تقييم 9.1 كثاني أفضل لاعب في تشكيلة الأسبوع. خلف الحارس الألماني، تيمون فيلينرويثر، زميله في النادي، الذي نال علامة 9.7.

وكان حاج موسى، قد تألق أول أمس الأحد، بمناسبة فوز فينورد أمام تيلستار، بنتيجة 2-1. في الجولة الـ 24 من الدوري الهولندي.

وسجل الدولي الجزائري، ثنائية ناديه، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 11 هدفا مقابل 5 تمريرات حاسمة في مباراته الـ 31 رفقة فينورد، في مختلف المسابقات.