حاج موسى ضمن تشكيلة الأسبوع للدوري الهولندي

سجّل الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، لاعب نادي فينورد، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ13 من الدوري الهولندي.

ونشر نوقع “هوسكورد” العالمي، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية للأسبوع الـ13 من الدوري الهولندي، والتي ضمت اسم حاج موسى.

ونال الدولي الجزائري، علامة (8.68)، عن آدائه في المباراة الأخيرة التي جمعت ناديه فينرود، بفريق هيرنفينين.

يذكر أن حاج موسى، كان قد ساهم بهدف، في الفوز الأخير لناديه فينرود، أمام فريق هيرنفينين، ضمن الدوري الهولندي الممتاز.