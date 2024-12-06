حاج موسى ضمن تشكيلة الشهر في الدوري الهولندي
سجل الجناح الأيمن الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، الناشط في صفوف نادي فينورد، حضوره ضمن تشكيلة الشهر للدوري الهولندي.
وجاء اختيار نجم الخضر، حاج موسى، في تشكيلة أفضل لاعبي الدوري الهولندي لشهر نوفمبر. بعد تألقه اللافت، وتمكنه من حجز مكانة أساسية في تشكيلة مدربه، براين بريسكي.
وخاض أنيس حاج موسى أربع مباريات مع فينورد، خلال شهر نوفمبر، ثلاث منها لعب كامل أطوارها، أمام فورتونا، وهيرنفينين، وألميري سيتي.
وشارك حاج موسى بديلا في آخر 16 دقيقة أمام أزاد آلكمار. وتمكن من تسجيل هدفين خلال هذه المواجهات.
𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗫𝗜 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆 Gebaseerd op statistieken (OPTA) en stemmen van voetbalfans (KPN Man of the Match) 📊
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— Eredivisie (@eredivisie) December 6, 2024