حاج موسى: “لا يهم من يلعب أساسيا ونحن مجموعة واحدة”

نفى الدولي المنتخب الوطني، أنيس حاج موسى، وجود مشاكل بين العناصر الوطنية، حول من يحق له المشاركة أساسيا في مباريات الـ”كان”

وعلى هامش المنطقة المخلتطة في آخر حصة تدريبية قبل ملاقاة بوركينافاسو، غدا الأحد. أكد حاج موسى، بأن الأمور تسير بشكل جيد، وأن اللاعبون عازمون على تقديم مباراة قوية، من أجل الشعب فخور بالمنتخب.

وسُئل نجم فينورد الهولندي، عن التنافس بينه وبين محرز وقبال. على مكانة أساسية، ليرد: “هذه هي كرة القدم.. وهذي هي المنافسة، وقبل كل شيء نحن فريق واحد”.

وواصل حاج موسى: “أي لاعب يشارك أنا أو رياض وايلان، سنقدم كل شيء للفريق. ومهما كانت هوية من يلعب الأمر نفسه بالنسبة لنا”.

كما أوضح ذات المتحدث، أن الأجواء رائعة بين لاعبي المنتخب. ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، مضيفا: “هناك 28 لاعبا، وكل واحد مهم للمجموعة، ولا يوجد أي مشكل”.

وختم حاج موسى، الذي شارك بديلا لرياض محرز، في آخر 12 دقيقة، من لقاء الافتتاح أمام السودان: “ألعب دقيقتين أو 5 أو 10 أو 90.. سأقدم كل شيء وهي خيارات المدرب”.