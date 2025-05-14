حاج موسى ممرراً حاسماً في مواجهة فاينورد وفالفيك

بصم الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، اليوم الأربعاء، على تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه فاينورد، أمام نادي فالفيك، برسم الجولة الـ33 من الدوري الهولندي.

وتألق لاعب الخُضر، في المواجهة التي تجرى فعالياتها الآن، بملعب “دي كويب” بمدينة روتردام. عندما قدم كرة عرضية متقنة، عند الدقيقة الـ45+. نحو زميله إيغور باكيسياو، الذي حولها إلى هدف لصالح فاينورد.

ليصل بذلك أنيس الحاج موسى، للمساهمة التهديفية رقم 14. بواقع (11 هدفاً و3 تمريرات حاسمة) في 42 مباراة هذا الموسم مع فريقه.